EXTORSIÓN EN LIMA: ¿MAL USO DE LA POLICÍA? El Comercio

En Lima hay más de 43 mil policías, pero la mayoría no están en las calles. Tras descontar labores administrativas y de resguardo, solo quedan 12 mil efectivos por turno para enfrentar la extorsión y el crimen organizado en más de 63 mil manzanas críticas. El problema no es la cantidad, sino la mala distribución policial que deja zonas enteras desprotegidas.



