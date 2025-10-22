VenApp: la app con la que Maduro convierte a venezolanos en espías de su régimen El Comercio
Nicolás Maduro ha activado una nueva función en la app estatal VenApp que permitirá a los ciudadanos reportar "todo lo que vean y escuchen" en sus comunidades. La medida, según el gobierno, busca reforzar la defensa integral de Venezuela, pero organizaciones de derechos humanos la califican como un mecanismo de control social y persecución política.
Inspirada en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba, esta función involucra a la FANB, milicias comunales y estructuras populares.
