GRABADO el 04-10-2025

Illariywan Yachariy: Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María


Sábado 27
Tingo Maríapa Parque Nacionalninpi musuq uruta tarirqunku / Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María

Domingo 28
SBSpa kamachiq qillqanta 2025 watapi pusaq ñiqin AFP hurquypaq lluqsisqachimunku / Aprueban reglamento de la SBS para el octavo RETIRO AFP 2025

Lunes 29
Yayata huchachananpaq hapisqankum amachaqninpa tumpaychisqanta willakurqun / Víctima del caso de abusos usado contra el Papa confirma que su abogado la utilizó

Martes 30
Políticawan ruraykunam ñawpa pachamanta tiyaq runakunapa kaqkuna takyachisqan kanqa / Políticas y acciones garantizarán derechos colectivos de pueblos indígenas

Miércoles 01
Huk musuq inkil waytatam tarirqunku / Descubren nueva especie de orquídea

Jueves 02
Limapiwan Callao llaqkunapim carrowan llamkaqkuna sayarqunku / Paro de transportistas en Lima y Callao

Viernes 03
Sallqapi 244 distritokunam lluqllakunapiwan tuñiykunawan sasachakuypi tarikunku / 244 distritos de la Sierra en riesgo por huaicos y deslizamientos

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

