GRABADO el 04-10-2025

Illariywan Yachariy: Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María



Sábado 27

Tingo Maríapa Parque Nacionalninpi musuq uruta tarirqunku / Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María



Domingo 28

SBSpa kamachiq qillqanta 2025 watapi pusaq ñiqin AFP hurquypaq lluqsisqachimunku / Aprueban reglamento de la SBS para el octavo RETIRO AFP 2025



Lunes 29

Yayata huchachananpaq hapisqankum amachaqninpa tumpaychisqanta willakurqun / Víctima del caso de abusos usado contra el Papa confirma que su abogado la utilizó



Martes 30

Políticawan ruraykunam ñawpa pachamanta tiyaq runakunapa kaqkuna takyachisqan kanqa / Políticas y acciones garantizarán derechos colectivos de pueblos indígenas



Miércoles 01

Huk musuq inkil waytatam tarirqunku / Descubren nueva especie de orquídea



Jueves 02

Limapiwan Callao llaqkunapim carrowan llamkaqkuna sayarqunku / Paro de transportistas en Lima y Callao



Viernes 03

Sallqapi 244 distritokunam lluqllakunapiwan tuñiykunawan sasachakuypi tarikunku / 244 distritos de la Sierra en riesgo por huaicos y deslizamientos



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Peru sera sede de evento internacional Future Tech Peru 2025.

Plan Amazónico para el desarrollo integral de la región amazónica.

Plan Amazónico para el desarrollo integral de la región amazónica.

Banco de la Nación y la digitalización de sus servicios financieros.

Las 5 del día: PNP garantiza seguridad y circulación del público por paro de transportistas.

Panorama paro de transportistas.

Testimonios de fe en el Señor de los Milagros: relatos de esperanza que fortalecen el espíritu.

Conoce las fechas y rutas de las 6 procesiones del Señor de los Milagros en Lima y Callao..

San Marcos: así se desarrolla el ingreso de postulantes al examen de admisión 2026.

Exposición Caral bajo la mirada de El Peruano" estará hasta el 19 de octubre.

El Chinito se lleva el premio a mejor sanguchería en premios Súmmum.

¡Alerta! 1 de cada 3 infartos es de un conductor de transporte publico.

Illariywan Yachariy: Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María.

MINCETUR: Viajes de promoción escolar más seguros para estudiantes y familias.

Mininter impulsa Plan Perú Seguro contra la inseguridad ciudadana.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.