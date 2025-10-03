GRABADO el 03-10-2025

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron

La congresista Ariana Orué de Podemos Perú recibió duras críticas luego de que se viralizara un flyer en el que, como presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, aparecía organizando una charla con conocidos streamers como Zully, Neutro y el alcalde de Ate, Franco Vidal. La publicación generó cuestionamientos inmediatos, pues se consideraba poco serio que invitados de ese perfil asistieran a un espacio parlamentario bajo el rótulo de un foro sobre negocios y tecnología.



Tras la polémica, Orué aclaró que ese flyer fue solo una prueba que habría salido sin autorización de su despacho, aunque terminó reconociendo que sí había invitado a los influencers. No obstante, debido a las críticas, cambió a la mayoría de panelistas y mantuvo únicamente el nombre de Franco Vidal en el nuevo anuncio oficial. Pese a ello, el burgomaestre de Ate nunca llegó a presentarse el día del foro, pese a estar confirmado.



La congresista también precisó que ninguno de los invitados recibió pago alguno por su participación y defendió la iniciativa señalando que la idea era mostrar a los jóvenes cómo, aun sin estudios profesionales, muchos streamers y creadores de contenido han logrado emprender y hacer crecer negocios digitales a través de redes sociales. Sin embargo, en redes y entre colegas del Congreso la iniciativa fue calificada como improvisada y hasta engañosa. Más aún cuando las elecciones 2026 se acercan, se especula que algunos congresistas estarían tentando mejorar su imagen y llegar a más jóvenes.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





zully francovidalalcalde kick streamer noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".

PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.