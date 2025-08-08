GRABADO el 08-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 08 agosto 2025



AYACUCHO: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política antes de morir

LORETO: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa

CUSCO: Incendio forestal en Ccorao fue controlado tras cinco horas de intensa lucha contra el fuego

PUNO: Asesor de Alcalde agrede a periodista en Ilave, cuando investigaba compra de materiales

AREQUIPA: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas

LAMBAYEQUE: Consejeros regionales se acusan de corruptos con gritos e insultos

JUNÍN: Comunidades nativas aprenden técnicas para prevenir incendios forestales



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



Desde El Búho pe

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

