Omar Neyra sobre suero defectuoso: El ministro Vásquez representa la desconfianza para los peruanos

El especialista en salud pública, Omar Neyra, ha expresado su descontento con la respuesta del Gobierno de Dina Boluarte y del Ministerio de Salud, en relación al caso del suero defectuoso de la farmacéutica Medifarma, que ha provocado varias muertes en Lima y otras regiones del país.



"Es indignante que contemos con un Gobierno que no se sensibiliza ni se solidariza con los familiares de los pacientes fallecidos y con aquellos que se encuentran en la UCI, que posiblemente sean casos irreversibles. No hay un solo mensaje del ministro de Salud de la presidenta Dina Boluarte que les diga 'estamos con ustedes'. Hay una indolencia de este Gobierno ante un problema en el que son parte importante", expresó Neyra en una entrevista con 2025 en 24 Horas.



Responsabilidades por caso del suero defectuoso



Neyra explicó que todos los productos fabricados por la farmacéutica pasan por un control riguroso. Posteriormente, se realiza el control de calidad de los lotes, donde algo parece haber fallado. "No todos los lotes de suero de Medifarma están mal, pero hay pánico", indicó.



Indicó que, una vez terminado el proceso de control en la farmacéutica, es el Estado peruano, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el que tiene que garantizar a la ciudadanía que ese producto que llega a los centros de salud y farmacias es seguro.

