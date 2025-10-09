GRABADO el 09-10-2025

¿AHORA SÍ VACANCIA? Congresistas que blindaron a Dina ahora buscan su cabeza por "incapaz"

FUEGO EN EL CONGRESO Susel Paredes explotó contra sus colegas tras la presentación de dos nuevas mociones de vacancia contra Dina Boluarte. La congresista afirmó que, si bien firmará todas las mociones necesarias para retirarla del cargo, consideró que esta reciente ola opositora responde únicamente a la proximidad de las elecciones. Además, les recordó a varios parlamentarios que hoy piden la salida de Boluarte, que en el pasado blindaron otras mociones de vacancia.



El ambiente en el pleno del Congreso inició tenso luego del atentado ocurrido durante el concierto de la agrupación Agua Marina, que dejó al menos tres heridos de gravedad y sembró el miedo entre la población. Renovación Popular presentó una nueva moción de vacancia, al igual que Podemos Perú, lo que generó cuestionamientos de parte de Fuerza Popular. Desde esta bancada señalaron que una vacancia presidencial no sería la medida más adecuada en este momento, y que corresponde interpelar a los ministros responsables para conocer las acciones inmediatas adoptadas frente a estos hechos de violencia.



Al final, el pleno del Congreso terminó votando porque el premier Eduardo Arana asista a las 3 p.m. para rendir cuentas a los congresistas. Sin embargo, se conoce que los pedidos de vacancia incrementan, el Bloque Socialista ha presentado una tercera moción.



