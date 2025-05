GRABADO el 22-05-2025

Martín Vizcarra estaría evaluando pedir asilo político en Brasil o Bolivia

En medio del juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) habría encontrado indicios sobre una posible evaluación de asilo político que estaría iniciado el exmandatario en Brasil o Bolivia.



Ante esta situación, el exjefe de Estado utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y arremetió contra los medios de comunicación que están dándole importancia a la noticia de las investigaciones de la PNP que serían falsas.



Rechazo enérgicamente el montaje sicosocial de una imaginaria fuga del país, o pedido de asilo. Los medios al servicio de la mafia, recogen una noticia falsa, para crear una cortina de humo y así desviar la atención de los graves problemas que aquejan al país, escribió.



NO SE CORRERÁ DE LA JUSTICIA



De igual manera, el vocero y también abogado de Martín Vizcarra, el exministro Alejandro Salas, aseguró que el expresidente no se correrá de la justicia peruana y de ser encontrado culpable de las imputaciones del que se le señalan dará la cara.



El ha dicho siempre que le va a dar cara a la justicia cuando lo llamen o determine su situación () El ha manifestado no lo necesito decir yo () Esta demostrando que no se está corroborando de lo que se dice, mencionó.





Ingresa a http://ptv.pe/443534 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 22/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Mejorar la audición ahora es posible gracias a esta tecnología.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025.

Susel Paredes llama "cara de jebe" a Boluarte por pedidos de viaje: "¿Qué se cree, aeromoza?".

Premier cuestiona a quienes piden la vacancia de Boluarte: "Tenemos muchas cosas que hacer".

Óscar Arriola sobre balacera en la Vía Expresa: Se respetaron derechos de los delincuentes (1/2).

Masacre en Pataz: Dictan prisión preventiva para alias 'Cuchillo'.

Fuertes oleajes destruyen emblemático puente de Huanchaco.

Por haber cometido una infracción: Policía habría castigado con ejercicios a chófer en Arequipa.

Fuertes oleajes destruyen muelle fiscal en Pisco.

Martín Vizcarra estaría evaluando pedir asilo político en Brasil o Bolivia.

Congreso: Hoy se debate dictamen que permite reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

Óscar Arriola sobre balacera en la Vía Expresa: Se respetaron derechos de los delincuentes (2/2).

Comandante de la PNP en Brasil, mientras policía se enfrenta en balacera en Vía Expresa.

Miraflores: vecinos persiguen y capturan a sujeto que robó scooter.

Cercado de Lima: chofer rompe espejo de bus tras discusión por pasajeros.

Además hoy día 22 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.