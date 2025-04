GRABADO el 05-04-2025

Alias El Italiano habría asesinado a Paul Flores y luego huyó a Chile

Han pasado casi veinte días desde el crimen de Paul Flores, cantante de Armonía 10, acribillado mientras se dirigía en el bus de la orquesta a una presentación en el distrito de Ate. A pesar del impacto del caso, los cabecillas de la banda Los Injertos del Cono Norte, identificados como Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, y Yojairo Arancibia, aún no han sido capturados. Ambos liderarían una red criminal que mantiene atemorizados a comerciantes y vecinos de Lima Norte.



Durante la última emisión del programa policial Cuarto de Guerra, el general Óscar Arriola anunció la detención de un quinto implicado en el atentado: alias Marianito, quien habría revelado detalles clave del ataque. Según su testimonio, viajaba como copiloto en el vehículo que seguía al bus de Armonía 10, junto a alias Jorgito al volante, El Italiano y Berly Apaza. Se presume que fue El Italiano quien disparó contra el vehículo de la agrupación, provocando la muerte del cantante.



La policía también identificó a los ocupantes de la moto que escoltaba al auto desde donde se perpetró el ataque: Narizón Angelo como conductor, acompañado por Chuss. Según las investigaciones, fue Yojairo Arancibia quien coordinó directamente con los atacantes un día antes del crimen. Mientras tanto, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Edwin Acosta Jaramillo, otro presunto implicado.



CRÍMENES NO SE DETIENEN



En la última madrugada, sicarios asesinaron a cuatro personas en distintos puntos de Lima y Callao. En Comas, un paciente de 89 años fue baleado dentro de un policlínico por presuntos extorsionadores. A esto se suman críticas al gobierno por la falta de resultados. El exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, calificó de insuficiente la estrategia policial y advirtió que el enfoque actual no está deteniendo el crecimiento del crimen organizado, pese a los anuncios del Ejecutivo.





