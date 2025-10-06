Julio Rau Rau revela acuerdo de transportistas: "Por cada muerto iremos a paro"
Acuerdos de seguridad con el Ministerio del Interior no logran contener la ola de violencia.
Surco: Comensales que cenaban tranquilamente son sorprendidos por dos asaltantes.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.
'Secretos de cocina': Aprende a preparar un chiffon de chocolate con Sandra Plevisani.
Martín Valeriano ante la falta de acción del Gobierno: "La protesta se puede radicalizar aún más".
Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad: "Nuestra vida vale 10 soles".
¿Cuáles son las razones por las que menores de edad huyen de casa?.
Carabayllo: Transportistas y policías llegan a un acuerdo para detener enfrentamientos.
Choferes dejan sus buses apagados bloqueando la Panamericana Norte como medida de protesta.
Julio Rau Rau indignado por la inseguridad: "¿Por qué no podemos con el vandalismo?".
Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público.
Paro de transportistas: Manifestantes apagan buses en la Av. Túpac Amaru y queman llantas.
Línea 1 del Metro de Lima: Colas interminables en el tren debido al paro de transportistas.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Octubre de 2025.
Paro de transportistas: Manifestantes heridos tras enfrentamientos con la policía en Carabayllo.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
