Así fue el emotivo DISCURSO del PADRE de MIGUEL URIBE TURBAY en su despedida Gestión

El padre de Miguel Uribe Turbay brindó un emotivo discurso durante la cámara ardiente en el Congreso de la República. Agradece al Congreso, a la Fundación Santa Fe, a los ciudadanos y a la comunidad internacional por la solidaridad tras el trágico asesinato de su hijo. Al dirigirse a María Claudia Tarazona, destaca su valentía al haber sido mamá y papá, como él lo fue tras perder a su esposa.



