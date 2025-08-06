GRABADO el 06-08-2025

Noticias del 5 de agosto: EE.UU NO PEDIRÁ PENA DE MUERTE CONTRA EL NARCO MAYO ZAMBADA Noticiero

El Gobierno de EstadosUnidos notificó este martes a la Corte del Distrito Este de NuevaYork que no solicitará la penademuerte contra los presuntos narcotraficantes mexicanos IsmaelZambada, alias ElMayo, y RafaelCaroQuintero. Según el DepartamentodeJusticia, también se excluye de esta pena a VicenteCarrilloFuentes. El fiscal JosephNocellaJr formalizó el retiro de la condena capital en tres documentos judiciales presentados a la corte federal.



En Moscú, el presidente de Rusia, VladimirPutin, recibió al enviado exterior del expresidente DonaldTrump, el empresario SteveWitkoff. La reunión, descrita como útil y constructiva por el Kremlin, abordó la crisisucraniana y las perspectivas de una cooperaciónestratégica entre ambas potencias. Witkoff fue recibido por KirillDmitriev al llegar a Rusia, según reportó Reuters.



En el este de Alemania, autoridades locales ordenaron evacuar a 17.000 personas en la ciudad de Dresde tras el hallazgo de una bomba sin detonar de la SegundaGuerraMundial. Expertos en explosivos trabajan para desactivar el artefacto descubierto durante obras de construcción, activando un protocolo de emergencia a gran escala.



El Congreso de EstadosUnidos, liderado por mayoría republicana, citó al expresidente BillClinton y a la exsecretaria de Estado HillaryClinton para testificar sobre sus presuntos vínculos con el delincuente sexual JeffreyEpstein. Las audiencias están programadas para los días 9 y 14 de octubre, según el congresista JamesComer.



En el sur de Francia, un violento incendio forestal arrasó con 13.000 hectáreas y afectó a 15 municipios. Al menos una persona murió y nueve resultaron heridas. Cerca de 2.000 bomberos combaten las llamas con el apoyo de avionescisterna y helicópteros. Las autoridades no descartan nuevas evacuaciones ante la propagación del fuego.



Donald Trump y Steve Witkoff



Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

