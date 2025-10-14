GRABADO el 14-10-2025

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025 https://cej.jne.gob.pe/Audiencias/VerDetalle

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025.

Envivo Misa en honor al Señor de los Milagros.

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para postular: ¿Qué pasos vienen después? Elecciones Generales 2026.

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026.

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara: Elecciones Primarias.

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026.

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

EN VIVO JNE Noticias al Día Elecciones se realizarán con normalidad 10 de octubre de 2025.

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años! .

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años .

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

