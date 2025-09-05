GRABADO el 05-09-2025

Aprueban aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes Edición Mediodía Noticias Perú

El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que establece un aumento de pensiones para los profesores jubilados y cesantes. La norma fue aprobada con 66 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

