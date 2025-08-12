GRABADO el 12-08-2025

Alejandro Toledo habría sufrido descompensación durante audiencia, revela su abogado

En medio del juicio oral contra Alejandro Toledo por el denominado caso Ecoteva, el abogado del expresidente, Roberto Su, reveló que su patrocinado presentó una serie de problemas en su salud, por lo que pidió a la jueza del caso retirarse de la audiencia.



He encontrado a mi patrocinado con escalofríos y temblores. Le han tomado la presión arterial. Estaba descompensado de 100/60 con escalofríos y temblores. Tiene dificultades para hablar por algunos minutos, comentó la defensa legal.



Del mismo modo, el abogado mencionó que todo esto habría sido producto a que no tomó las pastillas que le recetaron los especialistas de la salud. Debió recibir sus medicamentos temprano, pero se quedó hasta tarde (haciendo otras cosas). Le dieron (píldoras) a las 11:00 a.m., pero no se ha podido estabilizar para estar bien.



CASO ECOTEVA: ¿A QUIÉNES INVOLUCRA?



El Ministerio Público solicita 19 años de prisión efectiva contra Alejandro Toledo, sin embargo, el expresidente no es el único que se encuentra involucrado en el caso Ecoteva, sino que también, la ex primera dama Eliane Karp, quien podría ir a la cárcel por ocho años.





Ingresa a http://ptv.pe/450637 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 12/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre la cura para el dolor en las articulaciones.

Cuyes se "casaron" en festival cajamarquino: con singulares trajes protagonizan curiosa unión.

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025.

¿Candidato presidencial?: Aparecen pintas de Juan José Santiváñez en Arequipa.

Elio Riera recibió invitación de César Acuña para postular a la Cámara de Diputados por APP.

Yessenia Lozano: Parlamento dio por finalizado nombramiento de la hija política de César Acuña.

Precandidato colombiano envía amenaza al Perú por Santa Rosa: Patria o muerte.

Junín: influencers ingresan ilegalmente al nevado Huaytapallana.

Chanchamayo: Niña de 6 años cruza la pista y camioneta la atropella.

Hermanos policías integraban banda de asaltantes: víctima los reconoció al denunciar en comisaría.

Chiclayo: Delincuentes se llevan 27 mil soles en joyas.

Loreto: Pobladores de Santa Rosa indignados por izamiento de bandera colombiana (2/2).

Alejandro Toledo habría sufrido descompensación durante audiencia, revela su abogado.

Juan Peña en contra de que Patricia Benavides sea designada representante ante el JNE.

Carabayllo: tres pasajeros heridos tras detonación de explosivo en bus de transporte.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.