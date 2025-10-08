GRABADO el 08-10-2025

Arellano: Del espíritu de Colón al comercio que impulsa al Perú LAMIRADAPOSITIVA SEGMENTO

¿Sabías que Cristóbal Colón no buscaba descubrir un continente, sino abrir nuevas rutas comerciales? Descubre cómo su espíritu emprendedor sigue vivo hoy en cada bodeguero, vendedor y comerciante peruano .

Porque el comercio no solo mueve bienes, ¡también mueve ideas y progreso!



Escucha y comparte la última edición de LaMiradaPositiva de Rolando Arellano Cueva.



La mirada positiva es la columna semanal multiplataforma que brinda una mirada optimista de la realidad y sociedad peruana, gracias a Arellano.



LAMIRADAPOSITIVA



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 08/10/2025 ADNRPP.

Alianza Lima: lo mejor y lo peor de Gorosito en el club blanquiazul VamosAlVar.

¿Cuáles son los beneficios de los alimentos fermentados? SHORTRPP.

Congresista Norma Yarrow exige medidas inmediatas contra la violencia en el transporte ROTATIVARPP.

¿Qué BENEFICIOS tiene el consumo diario de alimentos FERMENTADOS? ROTATIVARPP SEGMENTO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 08/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Demichelis es inexperto? Lo que se sabe del supuesto interés para que sea DT de Perú VAMOSALVAR.

Arellano: Del espíritu de Colón al comercio que impulsa al Perú LAMIRADAPOSITIVA SEGMENTO.

ENVIVO ENCENDIDOS 08/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 08/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 08/10/2025 FCCRPP.

Tesis de Patricia Benavides: Revelan presunta implicancia de ANDRÉS HURTADO en el caso LASCOSASRPP.

¿Demichelis el próximo DT de Perú? SHORTRPP.

'Pipo' Gorosito: ¿Continuidad en Alianza Lima en duda? VamosAlVar.

Alianza Lima: ¿Cuál será la decisión final sobre Gorosito? SHORTRPP.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.