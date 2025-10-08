GRABADO el 08-10-2025

Arellano: Del espíritu de Colón al comercio que impulsa al Perú LAMIRADAPOSITIVA SEGMENTO

¿Sabías que Cristóbal Colón no buscaba descubrir un continente, sino abrir nuevas rutas comerciales? Descubre cómo su espíritu emprendedor sigue vivo hoy en cada bodeguero, vendedor y comerciante peruano .
Porque el comercio no solo mueve bienes, ¡también mueve ideas y progreso!

Escucha y comparte la última edición de LaMiradaPositiva de Rolando Arellano Cueva.

La mirada positiva es la columna semanal multiplataforma que brinda una mirada optimista de la realidad y sociedad peruana, gracias a Arellano.

LAMIRADAPOSITIVA

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

