GRABADO el 04-08-2025

EnVivo Presidente del JNE, Roberto Burneo, declara sobre Alianzas Electorales.

EnVivo Presidente del JNE, Roberto Burneo, declara sobre Alianzas Electorales.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 05 de Agosto de 2025.

JNE presenta 174 denuncias contra partidos políticos ante el Ministerio Público.

Sucede Ahora ¿Cómo elegiremos a los senadores este 2026? .

Elecciones 2026 JNE impulsa campañas y plataformas para garantizar un voto informado .

¿Quedan fuera? Esto pasa con los partidos que no logran inscribir una alianza electoral.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te explica en lengua Quechua Cusco Collao qué es un JEE.

JNE Noticias al Día 04 de Agosto de 2025.

EnVivo Presidente del JNE, Roberto Burneo, declara sobre Alianzas Electorales..

Tras las Elecciones Generales del 2026 la mayoría de organizaciones políticas quedarán fuera.

Elecciones 2026 Presidente del JNE: Es peligroso alterar el cronograma electoral.

Afiliaciones indebidas JNE presentará informe final este agosto.

Elecciones 2026 ¿Un candidato puede ser excluido a último momento?.

¿Sabes qué partidos integran las alianzas electorales rumbo a 2026? .

Elecciones 2026 Cinco alianzas electorales ya presentaron su inscripción ante el JNE .

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

¡Perú Electoral por JNE TV!

video

JNE Noticias al Día 05 de Agosto de 2025

video

JNE presenta 174 denuncias contra partidos políticos ante el Ministerio Público

video

Sucede Ahora ¿Cómo elegiremos a los senadores este 2026?

video

Elecciones 2026 JNE impulsa campañas y plataformas para garantizar un voto informado

video

¿Quedan fuera? Esto pasa con los partidos que no logran inscribir una alianza electoral

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te explica en lengua Quechua Cusco Collao qué es un JEE

video

JNE Noticias al Día 04 de Agosto de 2025

video

EnVivo Presidente del JNE, Roberto Burneo, declara sobre Alianzas Electorales.

video

Tras las Elecciones Generales del 2026 la mayoría de organizaciones políticas quedarán fuera

video

Elecciones 2026 Presidente del JNE: Es peligroso alterar el cronograma electoral

video

Afiliaciones indebidas JNE presentará informe final este agosto

video

Elecciones 2026 ¿Un candidato puede ser excluido a último momento?

video

¿Sabes qué partidos integran las alianzas electorales rumbo a 2026?

video

Elecciones 2026 Cinco alianzas electorales ya presentaron su inscripción ante el JNE

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo