GRABADO el 12-09-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/09/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

Exitosa exitosanoticias hablemosclaro nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

Nicolás Lúcar comparte con las madres de las ollas comunes por los 4 años de 'Salva una Olla'.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/09/25.

Tumbes: Pobladores en desacuerdo con nueva Ley de pensiones.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/09/25.

Tacna: ¿Está de acuerdo con que independientes aporten a la ONP o AFP desde los 18 años?.

Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes.

Ian Nightingale sobre 'Ollas que Desarrollan': Atendimos a 462 ollas y capacitado 1,500 lideresas.

Sociedad Nacional de Pesquería: Debemos desarrollar la industria para combatir el hambre en Perú.

Centro comercial anuncia el cierre de sus operaciones ante extorsiones.

Presidenta de la SNP pide que más empresas se sumen a Salva una Olla: "Trabajemos juntos".

Accidente en Vía de Evitamiento: Joven se dirigía a estudiar cuando ocurrió el siniestro.

Accidente en Vía de Evitamiento: "Estamos investigando si fue un error humano", señala Divpiat.

Archivan denuncia: "El próximo Congreso definirá su futuro judicial", indica especialista.

Rodolfo Reyna: Es imposible que un congresista no pueda opinar de política en un proceso electoral.

Marco Navarro: "A nosotros solo nos dan una medalla, la ley no se ha cumplido hasta la fecha".

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Nicolás Lúcar comparte con las madres de las ollas comunes por los 4 años de 'Salva una Olla'

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/09/25

video

Tumbes: Pobladores en desacuerdo con nueva Ley de pensiones

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/09/25

video

Tacna: ¿Está de acuerdo con que independientes aporten a la ONP o AFP desde los 18 años?

video

Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes

video

Ian Nightingale sobre 'Ollas que Desarrollan': Atendimos a 462 ollas y capacitado 1,500 lideresas

video

Sociedad Nacional de Pesquería: Debemos desarrollar la industria para combatir el hambre en Perú

video

Centro comercial anuncia el cierre de sus operaciones ante extorsiones

video

Presidenta de la SNP pide que más empresas se sumen a Salva una Olla: "Trabajemos juntos"

video

Accidente en Vía de Evitamiento: Joven se dirigía a estudiar cuando ocurrió el siniestro

video

Accidente en Vía de Evitamiento: "Estamos investigando si fue un error humano", señala Divpiat

video

Archivan denuncia: "El próximo Congreso definirá su futuro judicial", indica especialista

video

Rodolfo Reyna: Es imposible que un congresista no pueda opinar de política en un proceso electoral

video

Marco Navarro: "A nosotros solo nos dan una medalla, la ley no se ha cumplido hasta la fecha"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo