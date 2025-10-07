GRABADO el 07-10-2025

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?

Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades renuncien si desean postular en las Elecciones Generales 2026.

En entrevista con Román Campos, vocero del JNE, te explicamos quiénes deben renunciar, quiénes solo pedir licencia y qué dice la ley.

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos? .

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?.

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?.

Elecciones Primarias 2026: conoce el plazo para presentar las candidaturas .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025.

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE.

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos.

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia.

Qué trámites deben cumplir los partidos políticos rumbo a las elecciones primarias?.

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave.

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?.

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

