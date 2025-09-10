GRABADO el 10-09-2025

COCO MARUSIX: su infancia, Jaime Bayly, su ACV, Nueva York, Risas y salsa y más cafeconlachevez

Coco Marusix lo contó todo en Café con la Chevez: su infancia, los inicios como vedette en El Perseo, el gran salto a la televisión gracias a Jaime Bayly y Risas y Salsa, sus amores y cómo perdió a su gran amor a los 19 años, el ACV del 2003 que la alejó de los escenarios y más...No te pierdas este café con harto chimi chimi.



cocomarusix cafeconlachevez podcast jaimebayly risasysalsa trome entrevista



00:00 INICIO

00::46:04 MÁS ADELANTE

02:04 INTRO DEL PROGRAMA

04:00 LA INFANCIA DE COCO MARUSIX

14:48 COCO MARUSIX Y SU ETAPA EN 'RISAS Y SALSA'

19:45 ¿QUIÉN FUE EL GRAN AMOR DE COCO MARUSIX?

34:42 EN POCAS PALABRAS

37:25 COCO MARUSIX Y SU RELACIÓN CON JAIME BAYLY

51:47 EL ACV DEL 2003 QUE ALEJÓ DE LOS ESCENARIOS A COCO MARUSIX

55:07: CAFÉS CARGADOS



