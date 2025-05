GRABADO el 05-05-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 05 de mayo de 2025

Desde ATV Noticias

Ministro del Interior llega a La Libertad buscando reforzar investigaciones por la masacre en Pataz.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del 05 de mayo del 2025.

Extorsionadores arremeten nuevamente contra choferes y balean bus de 'Vipusa'.

'Secretos de cocina': Programa completo del 05 de mayo del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta secreta para preparar un 'cheesecake New York'.

Sonia Oquendo, Mónica Torres y el 'Chico de las noticias' presentan obra teatral.

Mujer asegura vivir un infierno por su excompañero de colegio que la acosa día y noche.

Agente inmobiliario es amenazado por extorsionadores: "Me esconderé para que no me maten".

"Pasa pasa.... C.T.V.": Semáforos malogrados y choferes irresponsables generan un intenso tráfico.

Ministro del Interior sobre masacre en Pataz: "Estamos operando, vamos a tener buenas noticias".

Confiep condena masacre de mineros en Pataz: "El Estado ha perdido el control".

Mujer termina baleada tras intentar enfrentar a delincuentes que irrumpieron en cantina.

