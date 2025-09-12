GRABADO el 12-09-2025

Referente del periodismo peruano, Chema Salcedo, celebra un año más de vida junto a PBO

PBO Referente del periodismo peruano, Chema Salcedo, celebra un año más de vida junto a PBO

No te pierdas PBO noticias de 5 a 10 a. m. por Movistar canal 35, 735 HD, Claro HD 515 y Claro TV 23

PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!

Desde PBO

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Viernes 12 de septiembre del 2025).

Don Pedrito en Simples Mortales con Kike Montenegro y Zendy Manzaneda - Jueves 11 de septiembre.

Referente del periodismo peruano, Chema Salcedo, celebra un año más de vida junto a PBO .

PBO Salud con la Dra. Susy Joy - En Vivo (Martes 09 de septiembre del 2025).

PBO Noticias con Phillip Butters - En Vivo (Viernes 12 de septiembre del 2025).

Milagros Agurto en Simples Mortales con Kike Montenegro y Zendy Manzaneda - Martes 09 de septiembre.

PBO Salud con la Dra. Susy Joy - En Vivo (Jueves 11 de septiembre del 2025).

PBO Noticias y Simples Mortales - En vivo (Martes 09 de septiembre del 2025).

PBO Noticias y Simples Mortales - En vivo (Jueves 11 de septiembre del 2025).

Combutters por PBO con Phillip Butters - En Vivo (Miércoles 10 de septiembre del 2025).

Combutters con Phillip Butters por PBO - En Vivo (Martes 09 de septiembre del 2025).

Edición Estelar por PBO En Vivo (Martes 09 de septiembre del 2025).

PBO - En Vivo.

Héctor Felipe en Simples Mortales con Kike Montenegro y Zendy Manzaneda - Lunes 08 de septiembre.

¿Ya aprendimos a no tomar carreteras?.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.