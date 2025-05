GRABADO el 06-05-2025

"A la señora no la quiere nadie": Phillip Butters opina sobre la posible vacancia contra Dina Boluar

"A la señora no la quiere nadie": Phillip Butters opina sobre la posible vacancia contra Dina Boluar.

Los Capos del Humor con Fernando Armas y Miguel Moreno - En Vivo (Martes 06 de mayo d 2025).

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Martes 06 de mayo del 2025).

De Javier Prado a Kike Bravo Prado: Así se llamarían las calles si Phillip Butters fuera presidente.

PBO ¿Deben aumentarle el sueldo a Dina Boluarte?: Ciudadanos opinan .

"¡Es una falta de respeto a la gente pobre Perú!: Phillip Butters opina sobre el sueldo de Dina.

¿Crees que deban presentar vacancia contra Dina Boluarte por "mentirosa"? Combutters.

Combutters por PBO - En Vivo (Lunes 05 de mayo del 2025).

¿Más de 35 mil soles? ¿Crees que Dina Boluarte merece doblarse el sueldo? Combutters.

Además hoy día 06 de Mayo en el calendario del Perú.

