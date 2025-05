GRABADO el 15-05-2025

Dina Boluarte: se gastará casi 18 mil dólares para viaje de comitiva que la acompañará al Vaticano

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó este jueves el viaje oficial de la comitiva que acompañará a la presidenta Dina Boluarte al Vaticano para participar en la misa inaugural del pontificado de León XIV, programada para este domingo. El desplazamiento tendrá un costo total de US 17,613.58, según detalla una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.



La delegación está conformada por tres personas: Enrique Vilchez, secretario general del Despacho Presidencial Carmen Giordano, asesora técnica del Gabinete Técnico y testigo en el caso Rolex y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada de la seguridad.



De acuerdo con el documento oficial, los pasajes aéreos de Vilchez y Giordano costarán US 3,217.66 cada uno, mientras que el de la agente policial asciende a US 6,318.26, monto que incluye la Tasa Única de Uso Aeroportuario. Además, se han asignado viáticos de US 1,620.00 por persona, elevando el costo total del viaje a casi 18 mil dólares, todos financiados con el presupuesto del Despacho Presidencial.



DEBERÁN PRESENTAR INFORME



La resolución justifica el viaje señalando que la participación de la mandataria tiene especial relevancia, debido al profundo vínculo del nuevo pontífice con el Perú. Finalmente, se estipula que los funcionarios deberán presentar un informe detallado en un plazo máximo de quince días calendario tras su retorno, describiendo las actividades realizadas, los resultados obtenidos y una rendición de los gastos efectuados.

Desde 24 Horas

¿MAGIA NEGRA EN LA POLÍTICA? DESCÚBRELO EN VIVO - 24 DIGITAL.

Karsten Kunckel sobre renuncia de Adrianzén: "Causa preocupación de la improvisación en el Gobierno".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025.

Fallece Roger Arista, exjefe de la DINI en el gobierno de Dina Boluarte.

José Baella sobre captura de Cuchillo: "Hay una buena coordinación entre la Fiscalía y PNP".

Participación de adolescentes en criminalidad es del 2.1, según el Ministerio Público.

ADRA y Panamericana recuperan 4 toneladas de frutas en La Victoria para ollas comunes.

Por exigir cupos a colegio en Lima Norte: cae alías manquito con material explosivo.

Recapturan a interno fugado de Maranguita tras liderar violento asalto en Huaral.

Permanecen detenidos dos menores capturados con arma de fuego tras persecución en SJL.

Nuevo Jorge Chávez inicia marcha blanca: llegó primer vuelo desde Argentina.

Dina Boluarte: se gastará casi 18 mil dólares para viaje de comitiva que la acompañará al Vaticano.

Trujillo: hallan 100 mil soles en casa de pareja de alias Cuchillo.

Capturan en Colombia a alías Cuchillo: señalado como el responsable de la masacre en Pataz.

Además hoy día 16 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.