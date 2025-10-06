Paro de transportistas: Bloqueos y protestas por inseguridad Edición Mediodía Noticias Perú
Transportistas urbanos realizaron un paro en diversos puntos de Lima para exigir mayor seguridad. Esta medida provocó caos en el transporte público, con paraderos colapsados, pasajeros varados y alzas en las tarifas de colectivos. Usuarios reportaron largas colas y unidades con poca frecuencia, especialmente en rutas hacia zonas comerciales y el centro de la ciudad.
Mediodía
Desde América Noticias
