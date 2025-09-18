GRABADO el 18-09-2025

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer

Con algarabía, esperanza y un pasacalle con banda de músicos se dio la apertura a la colecta pública anual de la institución.



Esta colecta es considerada uno de los eventos más importantes para recaudar fondos y garantizar la continuidad de los servicios médicos especializados. Estos recursos permiten acercar la prevención y detección temprana del cáncer a miles de personas en la región la libertad.



De enero a agosto de este año, la institución brindó 25,354 atenciones médicas. Los reportes evidencian un incremento de casos en estado avanzado y una reducción de lesiones precancerosas en comparación con el 2024.



El cáncer del cuello uterino y de mama son los más detectados en el 2025 en etapa avanzada, situación que debe hacer reflexionar a la población para su detección temprana, afirmó María Angélica Méndez, presidenta del Comité de damas.



La colecta se llevará a cabo durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, teniendo como fechas centrales el 17, 18, 19 de setiembre. La liga invitó a la población a sumarse a esta campaña solidaria que busca reducir el impacto del cáncer en la región y salvar más vidas a través de la prevención.



