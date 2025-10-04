GRABADO el 04-10-2025

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones

Carla García, hija del expresidente Alan García y precandidata a la primera vicepresidencia en la fórmula de Javier Velásquez Quesquén, respaldó en Huancayo la ley de amnistía que favorece a militares y policías procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Velásquez Quesquén, precandidato presidencial del APRA y exprimer ministro, sostuvo que comparte la idea de cerrar procesos a policías y militares, pero remarcó que la Ley de Amnistía no era necesaria. En su lugar, se mostró a favor de la Ley de Prescripción de delitos de lesa humanidad, a la que calificó como una salida más constitucional y más democrática.

Ambos señalaron que existen oficiales que enfrentan juicios por más de 30 años sin sentencia y que en algunos casos se reabrieron procesos por presiones políticas. No obstante, evitaron presentar ejemplos concretos.

Las declaraciones se dieron tras ser consultados sobre el Caso UNCP, donde la Fiscalía acusa a ocho mandos militares por desaparición forzada, homicidio, secuestro y lesiones contra 68 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú entre 1989 y 1992. Organismos de derechos humanos advierten que estas leyes impulsadas por el Congreso y promulgadas por Dina Boluarte pueden dejar en la impunidad a los responsables.



07 de Octubre

