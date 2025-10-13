Chachapoyas: Mujer duerme en ataúd y creen que estaba muerta
Hoy se realizará Simulacro Nacional Multipeligro.
Santa Anita: Denuncian que utilizarían ambiente Municipal con fines políticos.
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.
Autorizan inicio de juicio oral a Cerrón, Bermejo y Bellido por presunta afiliación terrorista.
Alcalde de Pataz anuncia que no participará en marcha convocada por la Generación Z.
Rafael López Aliaga en el Sillón Rojo: Confirma que postulará a la presidencia.
Postulará el 2026: César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad.
Empresarios de Gamarra piden mayor seguridad al gobierno de José Jerí.
La Victoria: Niño de 10 años reaparece tras casi 24 horas desaparecido.
Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar".
José Jeri enfrenta críticas por querer imitar el estilo de Nayib Bukele.
Ministros renuncian para postular en elecciones del 2026.
Incendio en SJM: municipio planea trasladar a familias damnificadas al estadio 28 de Mayo (1/2).
Detienen a alias Chucky: investigado por homicidio y cobro de cupos.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
