GRABADO el 13-10-2025

Chachapoyas: Mujer duerme en ataúd y creen que estaba muerta

Desde 24 Horas

Hoy se realizará Simulacro Nacional Multipeligro.

Chachapoyas: Mujer duerme en ataúd y creen que estaba muerta.

Santa Anita: Denuncian que utilizarían ambiente Municipal con fines políticos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

Autorizan inicio de juicio oral a Cerrón, Bermejo y Bellido por presunta afiliación terrorista.

Alcalde de Pataz anuncia que no participará en marcha convocada por la Generación Z.

Rafael López Aliaga en el Sillón Rojo: Confirma que postulará a la presidencia.

Postulará el 2026: César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad.

Empresarios de Gamarra piden mayor seguridad al gobierno de José Jerí.

La Victoria: Niño de 10 años reaparece tras casi 24 horas desaparecido.

Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar".

José Jeri enfrenta críticas por querer imitar el estilo de Nayib Bukele.

Ministros renuncian para postular en elecciones del 2026.

Incendio en SJM: municipio planea trasladar a familias damnificadas al estadio 28 de Mayo (1/2).

Detienen a alias Chucky: investigado por homicidio y cobro de cupos.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.