GRABADO el 09-10-2025

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños

Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa participaron del conversatorio "El rol de los medios públicos en la sociedad", organizado por el Diario Oficial El Peruano en el marco de su bicentenario (22 de octubre, 1825-2025).


Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Noticias desde las regiones del Perú.

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje.

Dina Boluarte es vacada por incapacidad moral permanente.

Así fue la votación del Pleno del Congreso que aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte..

José Jerí Oré jura como presidente de la República.

¡Estudia en Australia! : ¿cómo hacer una maestría en el continente oceánico?.

Campañas itinerantes del Hospital Perú de EsSalud.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Noticias desde las regiones del Perú

video

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas

video

Noticias desde las regiones del Perú

video

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones

video

Entrevista a director de la Real Academia Española

video

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya

video

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía

video

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte

video

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje

video

Dina Boluarte es vacada por incapacidad moral permanente

video

Así fue la votación del Pleno del Congreso que aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.

video

José Jerí Oré jura como presidente de la República

video

¡Estudia en Australia! : ¿cómo hacer una maestría en el continente oceánico?

video

Campañas itinerantes del Hospital Perú de EsSalud

video

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo