GRABADO el 05-10-2025

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transportes, anunció que su gremio, que agrupa a varias empresas formales del rubro, hará un apagado de motores y que dicha medida se repetirá si los asesinatos no se detienen.



