Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transportes, anunció que su gremio, que agrupa a varias empresas formales del rubro, hará un apagado de motores y que dicha medida se repetirá si los asesinatos no se detienen.
Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.
