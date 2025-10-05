Boluarte sobre llamadas sospechosas: Denúncialas Primera Edición Noticias Perú
La presidenta Dina Boluarte exhortó a la ciudadanía a no responder llamadas ni mensajes de números desconocidos, recomendando reportarlos a la Policía. Estas declaraciones se dan en el contexto de las protestas de transportistas, las cuales, según la mandataria, no resuelven los problemas de seguridad a largo plazo.
