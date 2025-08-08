GRABADO el 08-08-2025

Camotillo El Tinterillo - AGO 07 - 1/1 Willax

Hechos en Willax - AGO 08 - ASESINAN A COBRADOR DE BUS FRENTE A PASAJEROS Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 4/5 - DELIA ESPINOZA SERÁ DENUNCIADA CONSTITUCIONALMENTE Willax.

Hechos en Willax - AGO 08 - AFECTACIÓN DE UNA TUBERÍA ORIGINÓ FUGA DE GAS NATURAL Willax.

Hechos en Willax - AGO 08 - FAMILIA DE COBRADOR ASESINADO A BALAZOS PIDE JUSTICIA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 5/5 - DANIEL QUINTERO ES UN SOBÓN DE PETRO Willax.

Yo Caviar - AGO 08 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - ALEJANDRO MUÑANTE: "VOLVEREMOS A CITAR A GORRITI" Willax.

Camotillo El Tinterillo - AGO 07 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 2/5 - PETRO IRÁ A INSTANCIAS LEGALES POR ISLA SANTA ROSA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 3/5 - COBRADOR DE BUS 'TIGRILLO' ES ASESINADO EN PLENA RUTA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 1/5 - TRES MUERTOS EN ATAQUE A POLLERÍA EN LURÍN Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - SE PIERDEN DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA JNJ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - LIBERAN A SUJETO QUE HIZO TOCAMIENTOS A ACTRIZ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - EXTORSIONADORES BALEAN BUS CON PASAJEROS Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - IDENTIFICAN A SUJETO QUE ROBÓ ARMA A SUBOFICIAL Willax.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

