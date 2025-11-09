GRABADO el 09-11-2025

¿Qué tienen que ver los carnavales con los bebés?: El curioso origen del bautizo de las t'anta wawas

Cada noviembre, Arequipa revive una de las tradiciones más curiosas y entrañables de los andes: el bautizo de las "tanta wawas" o guaguas de pan. Estas figuras, con forma de bebé, aparecen nueve meses después de los carnavales, como una broma del tiempo y un homenaje a la vida.



En barrios como Sachaca o Tiabaya, familias enteras visten, bautizan y comparten sus wawas entre risas, música, mezclándola con su picardía y su sentido del humor.



Hoy, esta costumbre sigue uniendo generaciones, recordándonos que en cada pan hay una historia, una memoria y una identidad que no se olvida.





