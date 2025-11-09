GRABADO el 09-11-2025

¿Qué tienen que ver los carnavales con los bebés?: El curioso origen del bautizo de las t'anta wawas

Cada noviembre, Arequipa revive una de las tradiciones más curiosas y entrañables de los andes: el bautizo de las "tanta wawas" o guaguas de pan. Estas figuras, con forma de bebé, aparecen nueve meses después de los carnavales, como una broma del tiempo y un homenaje a la vida.

En barrios como Sachaca o Tiabaya, familias enteras visten, bautizan y comparten sus wawas entre risas, música, mezclándola con su picardía y su sentido del humor.

Hoy, esta costumbre sigue uniendo generaciones, recordándonos que en cada pan hay una historia, una memoria y una identidad que no se olvida.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

