Hollywood revive la magia de los ochentas con el estreno de "The Fall Guy", una adaptación que promete mantener a los amantes de la acción al borde de sus asientos. El largometraje, dirigido por David Leitch, ofrece un emocionante espectáculo lleno de adrenalina que transporta a los espectadores a una era de acción desenfrenada y emocionantes acrobacias.



Un Retorno a los Ochentas

"The Fall Guy" captura la esencia de las películas de acción de los ochentas, combinando una trama emocionante con escenas de acción impresionantes. La película es una oda a la era dorada del cine de acción, repleta de referencias nostálgicas y homenajes a las películas y series de televisión de la época.



Un Elenco Estelar

El elenco de "The Fall Guy" brilla con talento y carisma, encabezado por actores como Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson y Winston Duke. Cada uno de ellos aporta su propio estilo y presencia a la película, creando personajes memorables que cautivan al público desde el primer momento.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.