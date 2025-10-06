GRABADO el 06-10-2025

Al Día con Willax - OCT 06 - TRANSPORTISTAS APAGAN MOTORES TRAS OLA DE EXTORSIONES Willax

Al Día con Willax - OCT 06 - 5/5 Willax.

Yo Caviar - OCT 06 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - ACCIÓN POPULAR DISUELVE SU BANCADA Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - RECUPERAN PARQUE INVADIDO POR CONGRESISTA ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - ATRAPAN A LADRÓN QUE ROBABA CABLES DE TELEFONÍA Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - PASAJEROS ESPERAN UNA HORA PARA TOMAR BUS Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - TRANSPORTISTAS APAGAN MOTORES TRAS OLA DE EXTORSIONES Willax.

Camotillo El Tinterillo - OCT 03 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - BALEAN A CHOFER DE 'SANTA CATALINA' EN PLENA RUTA Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - 1/5 - PASAJEROS ESPERAN UNA HORA PAR TOMAR BUS POR PARO Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - 2/5 - SON ASALTADOS POR DELINCUENTES EN MANADA Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - FRANCISCO LOMBARDI REGRESA CON "EL CORAZÓN DEL LOBO" Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - ENCAÑONARON A FAMILIAS Y A MENORES EN VIOLENTO ASALTO Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - DETONAN EXPLOSIVO EN COCHERA DE COLECTIVEROS Willax.

Al Día con Willax - OCT 06 - CHOFER FUE ASESINADO A BALAZOS POR SICARIOS Willax.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

