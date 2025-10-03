GRABADO el 03-10-2025

MML refuerza seguridad por recorrido del Señor de los Milagros ante nuevas protestas

Tras dos fines de semana marcados por protestas, represión y actos vandálicos, la Municipalidad de Lima se prepara para un nuevo llamado a movilización que coincidirá con el inicio del recorrido procesional del Señor de los Milagros.



El teniente alcalde Renzo Reggiardo advirtió que, aunque se implementarán medidas de seguridad, no se puede garantizar la ausencia de violencia, debido a posibles infiltrados que aprovechan las movilizaciones con fines ilícitos. Estamos haciendo un gran plan para evitar riesgos y desastres, aseguró.



Por su parte, Mariela Falla, gerenta de Seguridad Ciudadana, detalló que se desplegarán 800 inspectores y serenos, junto a la unidad de rescate municipal, y que la Policía iniciará vigilancia desde la medianoche para identificar y denunciar a quienes cometan delitos. No vamos a permitir que se sigan realizando actos vandálicos en nuestro centro histórico, declarado intangible por ordenanza municipal, enfatizó.



DRONES VIGILARÁN CENTRO HISTÓRICO



Además, se anunció que drones vigilarán el centro histórico durante el recorrido del Cristo Morado, evento que se cruzará con plegarias y manifestaciones dirigidas a instituciones del Estado, reforzando la seguridad para evitar desmanes y garantizar el orden público.

