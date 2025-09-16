GRABADO el 16-09-2025

AUDIO DE SANTIVÁÑEZ Danny Humpire: "Peritaje de audio puede tomar una semana" Entrevista21

Luego que el ministro Juan José Santiváñez no asistiera a la diligencia fiscal para un peritaje que busca corroborar su voz en el marco, conversamos con el especialista en ciencias forenses, Danny Humpire.

p21tv entrevista21 juanjosesantivañez audio

-

