JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO
Juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, y otros acusados, por el delito de rebelión.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
Familiares y amigos del exjefe del Grupo Terna piden su libertad.
Apareció en otra provincia: Encuentran a censista desaparecida en La Libertad.
La nueva modalidad de extorsión de los 'Los Injertos del Cono Norte'.
¿Próximas elecciones inciertas y con mucha dispersión? Guillermo Loli sostuvo que hay posibilidades..
'Cachín' habló de la relación con su esposa y cómo fue grabar Pataclaun cuando nació su hijo..
Así se vive en la isla Santa Rosa.
"Se bajó de carro tambaleando": Sujeto que atropelló a vecino habría estado bajo efectos del alcohol.
Carla García aseguró sentirse capaz para asumir la vicepresidencia del Perú..
Bandera colombiana en territorio peruano: incrementa presencia policial en puerto de Santa Rosa..
Izan bandera colombiana en Santa Rosa y la retiran de inmediato: "No se lo vamos a permitir".
¡Invadieron varios parques! Vecinos de Monterrico responden tras destape de Punto Final.
"Una provocación a nuestra soberanía": Max Ortiz representante de la municipalidad de Santa Rosa..
