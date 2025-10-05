GRABADO el 05-10-2025

Paro de transportistas 6 de octubre: ¿qué empresas apagan motores por 24 horas? El Comercio

Un grupo representativo de empresas del transporte urbano de Lima y Callao anunció un paro total de 24 horas para el lunes 6 de octubre, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeno Alfonso, trabajador de la empresa Lipetsa, ocurrido en SanJuandeMiraflores.



La medida, denominada apagado de motores, busca visibilizar la ola de inseguridad y extorsión que afecta al gremio del transporte. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, se trata de un compromiso previo con el Gobierno: si se registraba una nueva víctima mortal, se activaría el paro.



Empresas como Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Los Chinos, Línea 50, Línea 73 y Chama confirmaron su participación. Durante la jornada, las unidades permanecerán en sus cocheras, sin bloquear vías ni realizar marchas.



El dirigente Martín Valeriano, de Anitra, indicó que su gremio aún evalúa adherirse, recordando que ya realizaron una paralización reciente por el aumento del sicariato y la falta de respuesta del Gobierno de DinaBoluarte.



Los organizadores invocaron a la ciudadanía a apoyar la medida mediante cacerolazos en señal de protesta contra la criminalidad. El paro inicia a las 00:00 del lunes y culminará a medianoche. Si los ataques continúan, los gremios advierten que repetirán la medida las veces que sea necesario.



