GRABADO el 14-08-2025

EE.UU. vs Venezuela: Las 4 consecuencias económicas de la guerra de TRUMP contra MADURO Gestión

El GobiernoDeEstadosUnidos ha dado un golpe histórico al RégimenChavista al confiscar más de 700 millones de dólares en activos del presidente de Venezuela, NicolásMaduro. La administración de DonaldTrump, que declaró al CartelDeLosSoles como una organización terrorista, ha tomado control de bienes millonarios que incluyen dos aviones de lujo, varias mansiones en Florida, una residencia en República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y dinero en efectivo.



Según la fiscal general de EEUU, PamBondi, esta operación forma parte de la ofensiva contra el narcoterrorismo internacional, acusando a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y colaborar con redes criminales como el TrenDeAragua y el CártelDeSinaloa.



Este mega decomiso se suma al reciente aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario venezolano. La pregunta clave es: ¿Qué implica este nuevo capítulo en el conflicto EstadosUnidos vs Venezuela? y ¿Cuáles serán las consecuencias diplomáticas, políticas y económicas de este enfrentamiento directo?



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.

FLORIDA ANUNCIA DEPORTATION DEPOT: LA NUEVA 'JAULA' PARA MIGRANTES RADAR24.

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.

Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero.

Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión.

Trump viaja a Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania con Putin Gestión.

TRUMP ordena despliegue militar en el CARIBE para frenar a CÁRTELES de la droga Gestión.

Noticias del 14 de agosto: TRUMP NO CONFÍA AL 100 EN PUTIN Y LANZA ULTIMÁTUM Noticiero.

EE.UU. vs Venezuela: Las 4 consecuencias económicas de la guerra de TRUMP contra MADURO Gestión.

EE.UU. ASFIXIA A MADURO: MILLONARIA CONFISCACIÓN PONE EN JAQUE A VENEZUELA RADAR24.

Noticias del 14 de agosto: PUTIN SUGIERE 'ACUERDO' DE ARMAS NUCLEARES CON TRUMP Noticiero.

¿Quiénes son y por qué enviaron a 26 NARCOS a EEUU desde MÉXICO? Gestión.

TRUMP lanza amenaza a PUTIN: ¿Qué se espera de la CUMBRE entre EE.UU. y RUSIA en ALASKA? Gestión.

EN VIVO: Último día de funerales a MIGUEL URIBE TURBAY en el Capitolio Nacional de Colombia.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.