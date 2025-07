GRABADO el 18-07-2025

"CORRUPCIÓN COMO CANCHA" César Acuña recibió rechazo en Iquitos por presunta actividad partidaria

¿LE AGUARON LA FIESTA? Un grupo de ciudadanos protestó en Iquitos durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, por supuestamente participar en una actividad con militantes de su partido, Alianza para el Progreso, en el marco de una agenda oficial. Los manifestantes se concentraron frente al hotel donde se hospedaba para expresar su rechazo tanto a Acuña como al exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez. "Querido pueblo, no podemos elegir a personas que cargan mucha corrupción en sus espaldas", afirmó uno de los manifestantes.



