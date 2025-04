GRABADO el 02-04-2025

¡CUIDADO CON LA TRAMPA! Congreso logró cambiar ley para que familiares contraten con el Estado

¿CONFLICTO DE INTERESES? ¿DÓNDE? Alex Paredes olvida cómo defendió la contratación de su hijo en el Gobierno Regional de Arequipa en 2023. Aseguraba que "no era su estilo" usar su cargo para intervenir en otras instituciones a favor de su familia. Pero, un año después, logró que se modificara drásticamente el artículo sobre los impedimentos para la contratación de familiares con el Estado, bajo el argumento de que no era posible restringir derechos internacionales con normas estatales.



Por su parte, Alejandro Cavero sostiene que la reforma solo permite que aquellos familiares que ya tenían contratos con el Estado antes de la elección de su pariente como congresista puedan continuar con su relación contractual.



Sin embargo, algunos congresistas que votaron en contra de la medida aseguran que la ley sí representa un conflicto de intereses, ya que, aunque los familiares no podrán contratar directamente con el Congreso, sí podrán hacerlo con cualquier entidad pública. Esto significaría que parientes cercanos, como el hijo de Alex Paredes, podrían contratar con gobiernos regionales, municipales, entre otros, sin ningún problema.



