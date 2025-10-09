GRABADO el 09-10-2025

EN VIVO Reunión entre EJECUTIVO, CONGRESO y con GREMIOS DE TRANSPORTISTAS por casos de extorsión

Pleno del Congreso invita al MINISTRO DEL INTERIOR para informar sobre reglamentación de leyes sobre seguridad ciudadana.



Pleno del Congreso se pronuncian sobre casos de extorsión en empresas de transporte público y atentado en el concierto de AGUA MARINA.



Dina Boluarte participó en ceremonia de suscripción de contratos de concesión y de seguridades y garantías del proyecto longitudinal de la Sierra - Tramo 4



CONFIEP Jorge Zapata: Decisiones apresuradas del Congreso PONEN EN RIESGO la ECONOMÍA PERUANA.

¿Qué es RECOMIENDA.PE?.

Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO.

MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE LA PAZ 2025: símbolo de resistencia democrática en VENEZUELA.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

José Jerí asume presidencia / último pronunciamiento de Dina Boluarte.

Abogado de Dina Boluarte: "Descarto que la Presidenta o bien se asile o bien huya del país".

TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia".

EN VIVO CUATRO MOCIONES DE VACANCIA contra DINA BOLUARTEGABINETE responde pr atentado a Agua Marina.

EN VIVO GABINETE responde atentado contra Agua Marina ¿Congreso verá VACANCIA contra Dina Boluarte?.

Recomienda.pe: Conoce la PLATAFORMA GRATUITA que impulsa a emprendedores Mariana Rodríguez.

ATENTADO EN CONCIERTO Médicos de Maison de Santé: "Integrantes de AGUA MARINA ESTÁN ESTABLES".

ATENTADO EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: ¿Gobierno de DINA BOLUARTE se lava las manos?.

PÁNICO EN CHORRILLOS: Heridos de bala tras ataque armado en pleno concierto de Agua Marina.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

