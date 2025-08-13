GRABADO el 13-08-2025

UN MUERTO Y UN HERIDO DEJA PELEA ENTRE BARRISTAS EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

Desde Latina Noticias

¿Cuánto llega a las personas? Carla García habló de la efectividad de los programas sociales..

Obras dejan sin acceso a peatones: Así tienen que arriesgar su vida al cruzar avenida a desnivel.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025.

IZAN BANDERA PERUANA EN DISTRITO SANTA ROSA.

Un muerto y un herido dejó enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima..

No pudieron explicar por qué hacían mediciones en Perú: Topógrafos colombianos siguen detenidos.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA.

ATROPELLAN A ESCOLAR CUANDO SALÍA DE SU COLEGIO.

Asesinaron a vigilante del mercado Valle Chillón en Carabayllo..

Lanzaron piedrazos en cabezas: Joven muere y otro queda herido en pelea entre falsos hinchas.

Lo matan a balazos en paradero de la Panamericana: Hombre es hallado muerto en Surco.

UN MUERTO Y UN HERIDO DEJA PELEA ENTRE BARRISTAS EN SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Rinden emotivo homenaje a autor de libro 'Coquito' con monumento.

Cae alias 'Malaco', miembro de 'Los occidentales', quien prendió fuego a casa de transportista.

HABLA SERENO QUE ABATIÓ A DELINCUENTE QUE INTENTÓ ASALTARLO EN VMT.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

