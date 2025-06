GRABADO el 31-05-2025

Lima amaneció con intensa llovizna y densa neblina

Así despertó Lima este sábado: gris, envuelta en una copiosa llovizna y con una humedad que cala los huesos. A las 6 a.m., el termómetro marcaba 15.8 C según el Senamhi, aunque la sensación térmica era aún más baja. Este otoño se vive como si fuera pleno invierno, sorprendiendo no solo a los limeños, sino también a visitantes que esperaban un clima más templado.



Las calles de la capital mostraban a trabajadores y deportistas abrigados desde muy temprano, desafiando el clima. Parece que se nos ha adelantado el invierno, comentaba una vecina mientras trotaba abrigada en el malecón. Según voceros del Senamhi, esta situación se debe a que la temperatura superficial del mar frente a Lima está más fría de lo habitual, lo que incide directamente en el clima. Incluso, el meteorólogo Abraham Levy comparó las cifras actuales con temperaturas propias de julio en años anteriores.



Pero si así está el otoño, ¿Qué podemos esperar para el invierno? Senamhi advierte que las temperaturas nocturnas podrían mantenerse por debajo de lo normal si continúan los vientos del sur y el enfriamiento del mar. Es decir, podríamos enfrentar uno de los inviernos más fríos en décadas.



CALDOS CONTRA EL FRÍO



Mientras tanto, los puestos de caldos en los mercados se han convertido en refugios cálidos. Desde el tradicional caldo de cabeza hasta el de pata con colágeno, son la medicina popular contra el frío. Así que a prepararse: el emoliente, la chalina y el abrigo serán imprescindibles para enfrentar este invierno adelantado.





31/05/2025



