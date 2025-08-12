GRABADO el 12-08-2025

Miguel Uribe: Líderes de Latam reaccionan a la muerte de precandidato colombiano

La muerte del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay ha desatado una ola de reacciones en Colombia y en la comunidad internacional. El atentado contra el político, considerado un magnicidio por su impacto y relevancia, ha revivido los fantasmas de la violencia política que marcaron la historia reciente del país. Su fallecimiento, tras varios días de lucha en cuidados intensivos, ha sido visto por analistas como un golpe a la democracia y a la estabilidadpolítica en la nación sudamericana.



Líderes y presidentes de distintos países, incluyendo Perú, Panamá y Colombia, así como el secretario de Estado de EstadosUnidos y dirigentes de la oposición en Venezuela, se han pronunciado para condenar este hecho. Los mensajes coinciden en exigir una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, además de expresar condolencias a la familia y simpatizantes de Uribe Turbay.



Este episodio, que trae a la memoria la época del terrorpolítico en Sudamérica, ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad de los líderes políticos y el riesgo que enfrentan las figuras públicas en contextos de polarización y violencia. Las autoridades colombianas han prometido resultados rápidos en la investigación, mientras que la opinión pública sigue atenta a los avances de este caso que podría tener repercusiones en el escenario electoral de 2026.



