La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional determinó que la detención preliminar de Nicanor Boluarte y el abogado de la presidenta Mateo Castañeda debe ser anulada debido a la falta de justificación sobre el riesgo de fuga y de obstrucción, por lo que se dispuso su liberación inmediata.



Durante la lectura de la resolución, la jueza Sonia Torre Muñoz señaló que no se han cumplido los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal para mantener la medida al señalar que no existe evidencia suficiente de peligro de fuga o de obstrucción a la investigación.



Al respecto, Mateo Castañeda afirmó ante los medios de comunicación que la investigación que el coronel Hervey Colchado realizó en su contra es arbitraria e ilegal al señalar que las acusaciones que le sindican no tiene sustento jurídico y legal para una detención preliminar.



YA ESTÁN EN LIBERTAD



Al término de la audiencia, la magistrada enfatizó que los acusados deberán cumplir con las disposiciones del proceso en el futuro. En tanto, cada uno de ellos ya se encuentra en su casa gozando de la libertad. Intentamos comunicarnos con Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte, pero no respondieron.

