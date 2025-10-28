GRABADO el 28-10-2025

Chofer de camión de basura muere arrollado por su vehículo luego que un ebrio lo desenganchara

Sujeto en aparente estado de ebriedad habría manipulado el vehículo intencionalmente.
OcurreAhora MávilaHuertas
Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de Octubre de 2025.

"Batería de los paquirris": Policía anuncia la caída del líder de la banda dedicada a la extorsión.

El Agustino: Vecinos revelan que los accidentes en la vía del tren son frecuentes.

Hija de anciana que cayó junto con el ascensor de su edificio: "Mi madre está grave".

Extorsionadores balean combi llena de pasajeros en pleno estado de emergencia.

SJL: Más de 100 personas fueron intervenidas en fiesta 'chicha'.

ATV Noticias Edición Central: Programa del martes 28 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 28 de OCTUBRE.

Análisis de los primeros siete días del estado de emergencia en Lima y Callao.

Ocurre Ahora: Programa del martes 28 de octubre del 2025.

El regreso de 'las falsas mendigas': turistas son sus principales víctimas.

¡El ceviche del terror! Ingredientes de manjar gastronómico son ofrecidas en condiciones insalubres.

Chofer de camión de basura muere arrollado por su vehículo luego que un ebrio lo desenganchara.

¡Terrible! Anciana termina con las piernas rotas al colapsar ascensor para discapacitados.

El Metropolitano: se reportan largas colas de pasajeros por la procesión de El Señor de los Milagros.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

