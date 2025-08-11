Independencia: enormes huecos ponen en riesgo a conductores y peatones
Decenas de enormes huecos, de hasta cuatro metros de largo, se extienden entre los números 37 y 39 de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia. Estas fallas en la vía no solo dificultan el tránsito vehicular, sino que también representan un serio peligro para peatones y motociclistas, especialmente durante la noche o en días de lluvia.
