GRABADO el 11-10-2025

Evita que le roben, le disparan 3 veces y queda grave en hospital: "Bala aún no sale de su cuerpo"

En Villa el Salvador, un hombre quedó gravemente herido luego de que le dispararan y una bala le rozara el pulmón. Las cámaras mostraron el ataque: mientras caminaba, un ladrón le forcejea para quitarle su dinero él se resiste y es ahí cuando disparan.



